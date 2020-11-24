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24 Kasım 2020 Salı 20:10:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 20:10:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda; Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi, 161 kişi koronavirüsten hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi, 161 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 7 bin 381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bin 543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." açıklamasında bulundu.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs
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