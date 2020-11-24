Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 381 yeni hasta tespit edildi, 161 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart." dedi.



Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 7 bin 381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bin 543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." açıklamasında bulundu.

