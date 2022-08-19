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19 Ağustos 2022 Cuma 09:25:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 09:25:00

Antioksidanlar çocukların bağışıklığını güçlendiriyor

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Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda uzman hekimler, antioksidanlar açısından zengin beslenmenin çocukların bağışıklığını güçlendirdiğini belirtti.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda uzman hekimler, antioksidanlar açısından zengin beslenmenin çocukların bağışıklığını güçlendirdiğini belirtti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır antioksidan açısından zengin gıdaları çocukların beslenmesinden eksik etmeyin dedi. Çakır, "Antioksidanlardan zengin beslenme, yeterli su tüketimi, sağlıklı uyku, azaltılmış paketli gıda ve düzenli arı ürünleri kullanımı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara yakalanma sıklığını azaltıyor. Çünkü meyveler, sebzeler ve arı ürünleri hücreleri hasara ve hastalıklara karşı koruyan antioksidan içerikleriyle hem kendi sağlığınıza hem de çocuklarınıza fayda sağlıyor" dedi.

Etiketler : çocuk sağlığı elif çakır çocuk çocuk hastalıkları
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