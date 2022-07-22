Anne adayları hemoroid tehdidi altında

Hamileler arasında hemoroidal hastalık görülme sıklığının yüzde 50 oranında olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Hamilelik sırasında vücuttaki değişiklikler hemoroidal hastalıkların görülmesine sebep olabilir. Özellikle bu dönemde vücudun kabızlığa yatkın olması, hormonal değişiklikler ve demir ilaçları gibi kabızlığı artıran ilaçlar şikayetlerin artmasına neden olabilir" dedi. Her iki hamileden birinde hemoroidal hastalık görülebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Sücüllü, şöyle devam etti: "Genellikle doğum sonrasında bu şikayetler hızla düzelme eğilimi gösterirken bazen de bu dönemde ortaya çıkan yakınmalar kronikleşerek hamilelik sonrasında da devam edebilir. Şikayetler ortaya çıkar çıkmaz geciktirilmeden konuyla ilgilenen bir hekime müracaat edilmelidir. Zira gecikme durumunda belirtiler daha kötü bir hale gelebilir hatta ciddi kan kayıpları görülebilir.''