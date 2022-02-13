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13 Şubat 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2022 Pazar 09:00:00

Ailede koronadan ölüm öyküsü varsa dikkat

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Kovid aşısı olmuş olsalar bile virüsün bulaştığı bazı kişilerin hafif belirtilerle, bazılarının ise çok ağır bir şekilde hastalığı atlatıp hatta hayatını kaybetmesinde belirleyici unsurun genetik olduğunu ifade edildi.

Kovid aşısı olmuş olsalar bile virüsün bulaştığı bazı kişilerin hafif belirtilerle, bazılarının ise çok ağır bir şekilde hastalığı atlatıp hatta hayatını kaybetmesinde belirleyici unsurun genetik olduğunu ifade edildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, ailede kovid nedeniyle hayatını kaybetmiş bir anne, baba ya da kardeş öyküsü varsa kişinin durumu başta çok iyi olmasına rağmen hasta kurtulamayabiliyor. Bu nedenle aşı da olsa kişinin genetik yatkınlığı belirleyici oluyor" dedi.

Etiketler : Ailede koronadan ölüm Kovid aşısı virüsün bulaştığı Prof. Dr. Serhan Sakarya
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