Ağız kokusuna karşı dil ve yanaklar da fırçalanmalı

Ağız ve dilin yeterince temizlenmemesinin ağız kokusuna neden olduğunu vurgulayan Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Tuğçe Serdaroğlu, "Ağız kokusu, kişilerarası sosyal iletişimi etkileyen ve bireyler için problem oluşturan bir durumdur. Bireylerin ağız sağlığına yönelik alışkanlıklar kazanması, bu tarz problemler yaşamamaları için oldukça önemlidir" dedi. Dt. Tuğçe Serdaroğlu, şu bilgileri verdi: "Günde en az ikişer dakika boyunca ve en az iki kez diş fırçalama alışkanlığı edinilmeli. Dil ve yanaklardaki dokularda da artık birikimini engellemek ve mikroorganizma oluşumunu engellemek amacıyla bu bölgelerin de fırçalanması sağlanmalı. Ağızdaki ve dişlerdeki besin artıklarının temizlenmesi için diş tipi kullanmak faydalı olacaktır. Ağzın; temizliğin ardından gargara ya da antibakteriyeller ile çalkalanması gereklidir. Protez diş kullanılıyorsa, protezler geceden çıkartılmalı ve temizliği yapmalıdır. Yılda en az iki defa ağız ve dış muayenesi rutini oluşturulmalıdır. Kullanılan diş fırçaları, 3-4 ayda bir değiştirilmeli ve fırçaların üzerinde üreyebilen mikroorganizmalara karşı fırça korunmalıdır. Tüketilen besinlerden paketli gıdaların, çok şekerli yiyeceklerin çıkarılması da diş sağlığını koruyarak ağız kokusunu önlemek için katkıda bulunabilir."

