Ayasofya'da ilk iftar ezanı

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 87 yıl sonra ilk iftar için ezan dün akşam okundu. 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle diğer camiler gibi Ramazan'a sakin girdi.

