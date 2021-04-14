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14 Nisan 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 10:30:00

Ayasofya'da ilk iftar ezanı

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Ayasofya'da iftar için ilk ezan. Ayasofya'da, cami olarak ibadete açılmasının ardından 87 yıl sonra Ramazan'ın ilk iftarı için ezan okundu. Mahyasına da ‘Ramazan sevgidir' yazıldı.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından 87 yıl sonra ilk iftar için ezan dün akşam okundu. 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle diğer camiler gibi Ramazan'a sakin girdi.

Etiketler : ramazan ayasofya iftar ezan
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