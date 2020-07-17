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17 Temmuz 2020 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 13:45:00

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan görüntülendi

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Fabrikanın temel atma töreni 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Program kapsamında alanda çalışmalar hızla devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın alanında, çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi, drone ile havadan görüntülendi.

ALANDA HUMMALI ÇALIŞMA

Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.

ERDOĞAN, TÖRENE KATILACAK

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

TEMEL ATMA TÖRENİ 18 TEMMUZ'DA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı.

Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.

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