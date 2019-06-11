Fiat Linea için kim ne dedi? Sahibinden, servisine ikinci el satılık Fiat Linea'yı sorduk: Alınır mı?

TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin

Otomobil alırken nelere dikkat edersiniz? Kimlerden tavsiye alırsınız? Benim ikinci el otomobili değerlendirirken ilk soru sorduğum kişi hep babam olmuştur. 40 yılı aşkın şoförlük ve esnaflığın arkasından emeklilik yıllarında keyfine göre aldığı farklı modellerde otomobillerden elde ettiği deneyim benim için hep önemli bir kaynak olmuştur. Ayrıca otomobile bakmak, ona ayrı bir kıymet vermek konusunda da bende olmayan titiz bir yapısı vardır. İşte yeni başladığım tecrübeye dayalı otomobil yazılarına da babamın otomobilinden başladım. ‘İkinci elde çokça bulunan bu modeli tercih etmek için sahibinin hangi nedenleri var? Fiat Linea’nın sahibi nelerin daha olmasını isterdi? Hangi otomobilden sonra bu tercihi yaptı?’ gibi soruları babama yönelttim. Arkasından esnafa gidip babamın otomobilini ( 2011 model 79.000 km’de ve hasarsız) kaça alacaklarını sordum. Sonrasında babamın sorun bildirdiği bujilerde çıkan uyarı için hem özel hem yetkili servisten bilgi aldım. Sonrasına kendi kullanımım ile ilgili notları ekledim. İşte Fiat Linea’nın sahibinden servisine uzanan mütalaası böyle ortaya çıktı.





FİAT LİNEA NEDEN ALINDI?

2 yıl önce Fiat Linea alınması sırasında etraftan gelen birçok tavsiye ve uzun bir liste vardı. Babamın dizel bir otomobil alma kararı dışında farklı otomobillere olan ilgisi listeyi uzatmıştı. Liste 15 günlük araştırma sonrası İstanbul’da bulunan dizel bir Nissan Note ile Bartın’da bulunan 2 Fiat Linea arasına kadar daraldı. Değerlendirme yapılırken Bartın’da görüşülen satıcının güven vermesi sonucu bir Fiat Linea olarak belirledi. Bu bayramda Bartın’dan İstanbul’a gelen babama Fiat Linea’nın alımıyla alakalı sebepleri soruduğumda ilk sebep olarak yakıt masrafının düşük olmasının gösterdi. Bartın’dan İstanbul’a geçen 440 km’yi yarım depo benzin, yaklaşık 200 TL’ye geldiğini hatta İstanbul içinde yaşadığı trafik olmasa bir miktar daha az yakabileceğini söyledi. İstanbul’da attığımız birkaç tur sonrası yarım depodan aşağıya düşen araç 275 TL’ye dolmuş. Bartın-İstanbul arasının otobüs ile 100 TL olduğunu düşünürsek, iki kişinin otomobil konforundaki seyahati otobüs maliyeti ile aynıya gelmiş olması elbette ilk görünüşte büyük bir avantajdır. Finansal olarak bu değerlemenin içerisine yıllık araç maliyetlerini eklersek tablo negatife dönecektir ama sadece bayram ziyareti için yapılan bu basit değerlendirme araç satın alma davranışlarında daha çok kullanılıyor. Babamın gösterdiği ikincil sebep ise Fiat Linea’nın yerden yüksekliği oldu. Bunun faydasını Bartın’da bozuk satıhlarda ve köy yollarında Linea’nın yere çarpmadan rahat kullanımı olarak gösterdi. Hatta daha önce kullandığı Toyota Corolla’nın son versiyonlarında yere yakınlığının köy yollarında kullanım için iyi olmadığından dem vurdu. Bu otomobile hangi tercihten geçtiğini sordum; cevap Renault Kangoo oldu. Kangoo’nun direksiyon kullanımının yorduğunu ve ticari araç sınıfına girmesi nedeniyle aracın her yıl muayene edilmesi gerekliliğini önceki satışına neden olarak gösterdi. Ben ayrıca tecrübelerime dayanarak babamın ortalama 2-3 yılda kullandığı otomobilden sıkıldığı bilgisini de verebilirim.





GARAJ ARABASI HER ZAMAN İYİ Mİ OLUR?

Babamın Fiat Linea’yı aldığı zaman tekerleği çok az dönmüş otomobil olması avantaj olarak görülmüş, arabanın uzun zaman garajda kalması iyi olarak görülmüştü. Babam otomobili satın aldıktan sonra bunun avantaj olmadığı bilgisini verdi. Otomobil uzun zaman içinde hiç kullanılmağı için hidrolik yağının donduğunu, fren diskleri paslandığını söyledi. Bunu daha sonra arabaya yaptırdığı bakımlarla çözdüğünü belirten babam, alım sonrası aracın jantlarını ve lastiklerini değiştirmiş ve bazı makyaj unsurlarını otomobile eklemiş. Satmadan önce büyük ihtimal başka güzellik çalışmaları da yapacaktır. Ne de olsa iyi satış bunu gerektirir.





FİAT LİNEA’NIN NESİ OLSA DAHA İYİ OLURDU?

Her otomobilin iyi tarafı olduğu gibi beklentiyi karşılamayan yönleri de olacaktır. Babama Fiat Linea’nın öne çıkan avantajlarından sonra daha iyi olmasını beklendiği yerleri sordum. Bu otomobili satın almayı tercih etmiş kişinin beklentilerinden gerçekleşmeyen neler olabilir? Cevap bana göre çok enteresan ve öğretici oldu. Babam Fiat Linea’nın bujilerinde çıkan arıza ve bu arızanın her otomobil çalışma öncesinde uyarı olarak ekranda görünmesi sorun bildiriminde öne çıkardı. Sorunsuzluğu ve az yakmasıyla bilinen 1.3 Multijet motorun daha önce 1 milyon km yaptıktan sonra çekilen parçalarının temiz fotoğraf tablosu aklımda galiba fazlaca yer etmiş. Arıza dediysem arabayı ilk etapta zorlasa da yürütmeyen ve yolda bırakan cinsten bir sıkıntı değil aslında. Fiat Linea’nın 1.3 Multijet motorunda 4 bujiden 3’ünün ilk çalışmada sıkıntı çıkardığını söyledi. Araç ilk çalıştırıldığında göstergesinde ‘Bujilerinizi kontrol ettiriniz’ yazması babamın kullanımında sorun olmuş. Bu otomobili alırken babama tavsiye eden komşumuzun da 4 bujiden 2’sinin sorunlu olduğunu söyledi. Özellikle kışın araba çalışırken geç çalıştığını, Ankara gibi kışın daha çetin yaşanan yerlerde, -20 derece altında kış geçiren bölgelerde buji sorunun aracın çalışmamasıyla sonuçlanacağını söyledi. Bu konuyu aşağında detaylı olarak inceleyip, servis ziyaretlerinde anlatacağım için bu kısımda bu kadar yer veriyorum. Babamın otomobilden ikinci beklentisi ise bagaj yükleme eşiğinin daha alçakta olmasıymış. Bagajın yeterli olması kadar, 50 kilo bir yükün arabaya yüklenmesinin ve indirilmesinin zorluğu bu otomobilin kullanımda babam için önemli bir nokta haline gelmiş. Şimdiye kadar hep bagaj büyüklüklerini takip ederken, buraya yapılacak yüklemenin son kullanıcı için önemini bilakis görmüş oldum. Arkaya doğru uzatılan Fiat Linea bagaj ihtiyacını karşılarken özellikle yaşlı kullanıcıların beklentisi yükün kaldırılacak seviyesinin yüksek olması sorun olabiliyormuş. Ve babamın mesajındaki netliğe göre bu satış sebepleri arasındaymış.





ESNAF LİNEA’YI KAÇA ALIYOR?

Fiat Linea’yı sormak için şirkete yakın bir açık oto pazarında esnaf ziyareti gerçekleştirdim. Esnafa babamın 2011 model 79.000 KM’de bir Fiat Linea’sı olduğunu kaça alabileceğini sordum. Esnaf aracı görmeden 28.000 TL fiyat biçti. Satışta da 30 ve üzeri fiyatlara satabileceğini söyledi. Ben pazara girişte 2014 model için 44.750 istediğini söyleyince ‘yüksek fiyat yazmışlardır öyle’ gibisinden bir tepkide bulundu. Kilometresi düşük aracın üst model yıllarından kabul edilerek daha iyi fiyatlara satılabileceğini söyledi. Son kullanıcının iyi bir otomobil yakaladığında 2-3 bin primli alım yapabileceğini de sözlerine ekledi. Ben bu araç özelinde esnafa satamaya soğuk baktığım bu noktada babamın kullandığı Fiat Linea’nın son kullanıcıya piyasa tabiriyle 40.000’e satılabileceği kanısına vardım. (Biraz daha araştırma yaparsam bu fiyat değişir ama şimdilik araç satışta değil.) Esnafa bu otomobil yerine bu civarda neleri tavsiye edilebileceğini sorduğum zaman 2010-2011 model yıllarında Renault Megane tavsiyesi öne çıktı. Megane tavsiyesini motor sağlamlığına bağlayan esnaf daha fazla donanım seviyesine dikkat çekerek, biraz daha bütçe eklenerek bu otomobilin alınabileceğini söyledi. 2011 Megane en boş paketi için 35.000 TL ile 38.000 TL arasında fiyatlar olabileceğin bilgisini veren esnaf, bu seçenek dışında Renault Clio, Symbol ve Fluence’ye de bakılabileceğini söyledi.



ÖZEL SERVİS BUJİ TAMİRİ İÇİN NE DEDİ?

Fiat Linea’nın buji uyarısı için kısa bir araştırma sonrası tavsiye edilen bir özel servisle konuştum. Tevafuk olduğu üzere ustanın elinde Fiat Albea’nın sökülmüş motoru üzerinde bujilerin yerini gösterdi, sorunun nasıl çözüleceğini bana benzer bir motor üzerinde anlattı. Otomobil sahibinin isteğine göre 20-30 TL’ye yan sanayi veya 50-60 TL’ye orijinal buji aldığını söyleyen usta bunu otomobile ( bujilerde kaynama olmadığı sürece) 100-150 TL işçilik karşılığı taktığını söyledi. Bujilerde kaynama olduğu zaman ya üst kapağın çıkarılarak otomobilin tornacıya gönderilip orada çıkarıldığını, ya da aracın rektefeye gidilip orada bujilerin çıkarıldığını söyledi. 6 ayda bir bujilerin değiştirilmesi ile kaynama riskinin azalacağını söyleyen usta, motor çalışma sıcaklığından kaynama görüldüğünü söyledi. “Buji çıkmadığı zaman kapak sökülüyor, kapak söküldüğü zaman fiyat değişiyor” diyen usta, ilk zorlamada çıkmadığı için tornaya giden sökümün ikinci seferde aşırı zorlanmadan çıkması durumunda 150-200 TL ile halledilebileceğini söyledi. Aşırı sorunlu buji çıkarma masrafının toplamda 600-700 TL’yi bulabileceğine dikkat çeken usta, en kötü senaryoda özel serviste masrafın 1000 TL’yi geçmeyeceğini söyledi. Ben burada küçük bir pazarlıkla 500 TL’ye buji konusunun temizlenebileceğini söyleyebilirim. Babamın ustanın buji ayarının bozulması ile daha fazla yakacağını notunu ustaya sordum. Bujinin belli bir sıkma seviyesi olduğunu belirten özel servis ustası, bunun yakıta etkili olmayacağını söyledi.





YETKİLİ SERVİS BUJİ TAMİRİ HANGİ FİYATLARI VERDİ?

Otomobilinizi tamir ettirmek notasında servis seçimi önemlidir. Ben bilgi almak için her iki seçeneği de işin içine dâhil ettim. Fiat yetkili servisine gidip orada bir usta ile konuşmak istedim. Bu noktada gittiğim servis kurumsal karar gereği ustayla görüştüremeyeceklerini ama buji tamiri ile ilgili servis noktasında çalışan müşteri temsilcisinin bilgi verebileceğini söyledi. Servis noktasında çalışan müşteri temsilcisi ise şu bilgileri verdi. Fiat yetkili servis arızalı bujinin tanesi için işçilik ve KDV dahil 200 TL fiyat verdi. Bu durumda 3 bujinin arızası için 600 TL’lik bir fatura çıkıyor. Fiat serviste pek pazarlık yapılacak ortam görünmezken bu fiyatın 15 TL artıp azalabileceği bilgisi verildi. Bujilerin sökülememesinin öngörülmediğini söyleyen servis yetkilisi, ‘Sökülmeme sıkıntısı enjektörde olur, bujide olmaz’ bilgisi verdi. 4 bujinin de arızalı olması durumunda otomobilin çalışmayacağını söyleyen servis yetkilisi aracın çok kullananların bu ilk çalışmada verilen uyarıyı araç sıcakken görmediklerini belirtti. Motor soğukken buji sorunu kendini belli eder, bu sorunda ekran uyarısı dışında günlük kullanımda sorun çıkarmaması gerekir diye servis yetkilisi ilk çalışmada otomobilin bir miktar geç çalışacağı bilgisini verdi. (Bu görüşmeyi 10 Haziran 2019’da yaptım. Fiyatlar bu tarih için alınmıştır.)

BEN NE KADAR KULLANDIM? LİNEA’DAN AKLIMDA NELER KALDI?

Ben babamın otomobilini bu proje ortaya çıkmadan bir yıl önce yani geçen yaz tatilinde uzun uzun kullandım. Bartın’dan aldığım otomobile İstanbul’dan ailemi alıp (burada konuya o zaman dâhil olan bir bebek de vardı) önce İzmir’e gittim. İzmir’de geçirdiğim 4 gün sonrası İzmir’den uzun bir yolculuk ile Bartın’a kadar gittim. Havanın aşırı sıcak olduğunu, bebek koltuğu kullandığımı 5 kişilik eşyayı taşıdığımı söyleyerek geçen yılın çerçevesinin özetini verebilirim. Benim kullanımımda da Fiat Linea’nın yakıt avantajı öne çıktı. Yaptığım uzun kilometreler otobüs seyahatinden ucuza gelmekle kalmadı, otomobil konforunu da yaşadım. Burada tekrar hatırlatmam gereken şey ben bu aracın yıllık masraflarına katlanmadım. Ayrıca babama kiralama bedeli de vermediğim için salt yakıt masrafı ile bir yolculuk geçirmiş oldum. Bunların eklenmesiyle tablonun tersine döneceği açıktır ama yaşanan durumun özeti az yakıtla iyi bir yolculuk yapıldığıdır. Bir de benim tatilde özellikle bebek için uyguladığım bu çözüm tekrarlaması zor bir ara yoldur. Babamda sorun olan bagaj sorunu benim kullandığım 10 günlük süreçte pek sorun olmadı. Belki ben otomobilin asıl sahibi olmadığım için bagaja ne bulduysam boca ettim. Bende yaşanan sıkıntının kaynağını ise uzun zaman bu otomobili kullanmamla ortaya çıktı. Hız sabitlemesi olmayan otomobile İzmir-Bartın arasında sürekli gaza basmaktan ‘belirli bir sürede ulaşma isteğinden dolayı’ sağ ayağımda oluşan acı rahat araba kullanamamaya ve oturamamaya varan sorun oluşturdu. İstanbul’a dönüşte yolun önemli kısmını babama kullandırdım. İstanbul dönüşüm sonrası diz acısı birkaç hafta geçmeyince doktora gidip MR bile çektirdim. Doktor dizi zorlamanın ödem yaptığını, dağılmasının zaman alacağını söyledi. Doktor ayrıca birkaç ayda geçmez ise fizik tedaviye gelmem gerektiğini söyledi. Sonrasında fizik tedavi gerekmedi ama hala psikolojik bir sızı orada ve ödem nedeniyle aşırı sakınmaktan zayıflayan diz kaslarımdaki hassasiyet duruyor. Bu sebeple bundan sonra uzun yolda mecbur kalmadıkça hız sabitlemesi olmayan otomobil kullanmam. Bir ara fizik tedaviyi de gündemime almam da gerekebilir. Bunun dışında babamın bu ziyaretinde Linea’yı yine kullandım. Trafikte yerden yükseklik Bartın’da iyi olsa da, İstanbul trafiğinde bana fazlaca salınım hissi verdi. Fiat Linea üretimi 2017’de durdu ve bu ikinci el piyasasında zamanla otomobilin geri çekilmesini getirecektir. İkinci el satışlarında bir süre daha aktif olacağının düşündüğüm aracın hızlı geri çekilmesi Fiat’ın Türkiye stratejisine ve dizel motorların tercih edilme sürecine göre şekillenecektir. Babam Fiat Linea’yı ne zaman satar diye soracak olursanız; Her an olabilir ama umarım yakında olmaz.