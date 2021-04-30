  • BIST
    1399.86
  • Dolar
    8,2601
  • Euro
    9,9884
  • Altın
    470,2880
İstanbul
11 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde son 4 takım belli oldu
Araç sahipleri dikkat! Yeni uygulama yarın başlıyor
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Bu mantarın kilosu 200 lira
Uzmanlardan kritik korona açıklaması: 2 ay sonra patlama olabilir
"Moskva" ilk defa füze ateşledi
Ersoy'a mahkemeden ret
Final sonrası kişisel bakım
Selin'in konservatuvar takıntısı!
Konserler Azerbaycan'da
Kapadokya'dan festivallere
Kapanma öncesi son hazırlıklar!
İtalyan gelin üzdü
"ABD bundan rahatsız oluyor"
Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitiren proje
Katliam hazırlığındaki teröristlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan İnsan Hakları Eylem Planı genelgesi
Bu sözler Putin'i kızdıracak
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 30 Nisan
Teknoloji bağımlılığı depresyon nedeni
BEYİN PİLİ YAŞAMA BAĞLIYOR
İmplatta diş hekimine dikkat!
Bahar yorgunluğuna düşman 10 besin
Bakan Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı ile telefonda görüştü
30 Nisan 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 14:00:00

Araç sahipleri dikkat! Yarın lastiklerde yeni etiket uygulaması başlıyor

ABONE OL

Lastik etiketlerindeki yeni düzenleme yarından itibaren AB ülkeleriyle eş zamanlı olarak ülkemizde de uygulanmaya başlanacak. Yeni lastik etiketlerinin sağ üst köşesinde, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına erişim sağlayan QR kodun yer alacak.

Lastik etiketlemeye düzenleme getiren yönetmelik kapsamındaki yeni etiket uygulaması yarından itibaren Avrupa Birliği ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.

AA'nın haberine göre, PETLAS Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının söz konusu düzenlemesine ilişkin açıklamada, lastik etiketlerinin sürüş güvenliği, sürüş konforu ve yakıt tasarrufu açısından önemli bilgileri içerdiğini belirterek, uygulamanın, tüketicilerin lastik satın alırken bilinçli seçim yapmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Uygulamanın nihai amacının, kullanıcılara ekonomik ve çevresel verimlilik parametreleri hakkında bilgi vermek olduğunu dile getiren Özürün, "Yeni düzenlemeyle etiketlerdeki format değişti, etiketleme parametreleri güncellendi, kare (QR) kodla etiketin dijital kopyasına erişim sağlandı." diye konuştu.

Etiketlerin regülasyona uygun şekilde lastiğin üzerinde bulunmasından üretici ve ithalatçı firmalar, tüketicilerin görebileceği şekilde sergilenmesinde de bayilerin sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Özürün, ayrıca yol ve yolcu güvenliğinde yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından mevsimine uygun lastik kullanımının önemli olduğunu vurguladı.

Özürün, mevsimine uygun giyinmek gibi araçlarda da mevsimine uygun hazırlıkların yapılmasının büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"LASTİK BİLGİLERİNE ERİŞİM QR KODLA SAĞLANACAK"

Yarın yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında binek araç, SUV (C1), hafif ticari (C2), Ağır Vasıta (C3) tipi araçların lastik etiketlerinin görselinde ve lastik etiketinde verilmesi zorunlu olan bilgilerde değişiklik yapıldığını dile getiren Özürün, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni uygulamada kış lastikleri için lastiğin kar testinde gerekli performans kriterlerini karşıladığını gösteren '3 Zirveli Tepe Kar Tanesi' (3 Peak Mountain Snowflake / 3PMSF) işareti etiket üzerinde gösterilecek. 3PMSF işareti olmayan lastikler kış lastiği olarak satılamayacak. Daha önce 7 basamakta gösterilen yakıt verimliliği ve ıslakta yol tutuş ölçekleri, yeni lastik etiketlerinde 5 basamakta gösterilecek şekilde düzenlendi. Ses şiddeti birimi olarak da tanımlanan desibel değeriyle gösterilen bu veri, lastik etiketlerinde daha önce dalga sayısıyla gösterilirken, yeni etiket sisteminde A-B-C şeklinde harf ile gösterilecek."

Yeni lastik etiketlerinin sağ üst köşesinde, lastik bilgilerine ve lastik etiketinin dijital kopyasına erişim sağlayan QR kodun yer alacağını belirten Özürün, "Lastiğin markasının yanı sıra tanımlayıcı tipi, ebat tanımı, yük kapasitesi indeksi ve hız kategorisi sembolü de etiket üzerinde gösterilecek." dedi.

Etiketler : yeni uygulama araç lastikleri qr kod
'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü

'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü
Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem

Oyunculuktan vazgeçerim botokstan vazgeçmem
Maldivler'de el ele!

Maldivler'de el ele!
Menajer arıyor

Menajer arıyor
Onu Şevval yapan zayıflığıymış

Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Ada hayatı çok zor!

Ada hayatı çok zor!
Dizi bitti arkadaşlık bitti

Dizi bitti arkadaşlık bitti
Benim bey çulsuz

Benim bey çulsuz
Linçten korkuyor ama yine maskesiz!

Linçten korkuyor ama yine maskesiz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER