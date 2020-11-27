27 Kasım 2020 Cuma 15:39:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 17:23:00
Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'
‘Zümrüdüanka' dizisinin başrol oyuncusu Ceren Yılmaz, geçtiğimiz gün sete giderken Lübnan'ın popüler yıldızlarından Assi El Hallani'nin Jan Jnouni isimli şarkısını söyledi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, ünlü şarkıcıyı da etiketledi. Paylaşımın ardından Lübnanlı şarkıcı Ceren Yılmaz’ı etiketleyerek “muhteşemsin” yorumunda bulundu.