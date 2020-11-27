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Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'
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27 Kasım 2020 Cuma 15:39:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 17:23:00

Zümrüdüanka'nın yıldızı Ceren Yılmaz söyledi Lübnanlı şarkıcı Jan Jnouni onayladı! 'Muhteşemsin'

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‘Zümrüdüanka' dizisinin başrol oyuncusu Ceren Yılmaz, geçtiğimiz gün sete giderken Lübnan'ın popüler yıldızlarından Assi El Hallani'nin Jan Jnouni isimli şarkısını söyledi.

 O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, ünlü şarkıcıyı da etiketledi. Paylaşımın ardından Lübnanlı şarkıcı Ceren Yılmaz’ı etiketleyerek “muhteşemsin” yorumunda bulundu.

Etiketler : Zümrüdüanka dizi Zümrüdüanka Ceren Yılmaz Ceren Yılmaz Zümrüdüanka başrol Assi El Hallani Jan Jnouni şarkı
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