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07 Ocak 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 13:30:00

Zengin çocuğu olmak çok zor

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Oyuncu Billur Kalkavan, hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyeni anlattı.

Oyuncu Billur Kalkavan, hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyeni anlattı. Zenginliğin armatör dedesinden geldiğini söyleyen Kalkavan ''Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, 'olmuyorsa olmaz' işim olursa yaparım olmazsa da umursamam. Ben de hayatı yaşamayı seviyorum. Görünüş olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum. Tek fark benim sorumlu bir insan olmam" dedi.

Etiketler : Oyuncu Billur Kalkavan armatör dedesi
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