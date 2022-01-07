Zengin çocuğu olmak çok zor

Oyuncu Billur Kalkavan, hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyeni anlattı. Zenginliğin armatör dedesinden geldiğini söyleyen Kalkavan ''Zengin çocuğu olmak zor bir şey, hırs olmuyor insanda. Bende de hırs yoktur, 'olmuyorsa olmaz' işim olursa yaparım olmazsa da umursamam. Ben de hayatı yaşamayı seviyorum. Görünüş olarak anneme, karakter olarak babama benziyorum. Tek fark benim sorumlu bir insan olmam" dedi.