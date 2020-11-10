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Yonca Evcimik'ten Pamir bebek için kampanya! 'Annesinin sessiz çığlıklarına dayanamadım'
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10 Kasım 2020 Salı 07:46:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 07:46:00

Yonca Evcimik'ten Pamir bebek için kampanya! 'Annesinin sessiz çığlıklarına dayanamadım'

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Yonca Evcimik tedavisi için 1, 5 ayı kalan SMA Tip 1 hastası Pamir bebek için kampanya başlattı.

Tedavisinin gerçekleşebilmesi için sadece 1, 5 ayı kalan SMA Tip 1 hastası Pamir bebek için Yonca Evcimik, sosyal medyadan kampanya başlattı. “Pamir’in annesinin sessiz çığlıklarına dayanamadım” diyen Evcimik, Instagram üzerinden ay sonuna kadar canlı yayın yaparak yardım toplamaya başladı. Yoncimik, “İnsanlık görevimiz. Hepimiz birimiz için diye düşünürsek sadece Pamir’e değil, ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatabiliriz” dedi.

Etiketler : Pamir bebek Yonca Evcimik tedavi SMA hastası
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