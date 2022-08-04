Yeniden bir arada

Yeniden bir arada

En son ekranlara veda eden 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Necip Memili setlere dönüyor. Oyuncu, orjinalinde Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, ve Gabrielle Carteris'in yer aldığı Beverly Hills'ten uyarlanan 'Gelecek Uzun Sürer' dizisinde rol alacak. Dizide bir grup gencin renkli hikâyesi beyazcama taşınacak. Yapımda, Memili'nin eski rol arkadaşı Aslıhan Malbora da izleyici karşısına çıkacak.