Yeni yılda aileler tanışıyor

Son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Öykü Çelik, yeni yılla birlikte evlilik yolunda ilk adımını atacak. Bir süredir İsmail Berhan ile birlikte olan Öykü Çelik, yılbaşında ailelerin tanışacağını söyledi. Bebek’te görüntülenen oyuncu, 2021’e aileleriyle birlikte gireceklerini anlattı. İlk kez aile fertlerinin tanışacağını söyleyen oyuncu, evliliğinde yakın olduğunun sinyallerini verdi.



PRENSES GİBİ YETİŞMEDİM



Geçtiğimiz haftalarda ’Ben Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?’ sözleriyle eleştirilen Çelik, kendisini ifade edemediğini de eklemek istedi: “Yanlış anlaşıldım. Ben bir şiddet kavga olayından bahsediyordum. Kavga ettim, erkek gibiydim demek istiyordum. Prenses gibi yetiştirilmedim” dedi.

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