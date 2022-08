Yeni şarkısını duyurdu

Buray, Kerkisolfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında ikinci kez Bodrum Antik Tiyatro sahnesine çıktı. Popçu tüm dünyada eş zamanlı yayınlanan yeni şarkısı "Here Comes The Dawn"ın müjdesini verdi. Erk Emindayi ile birlikte hazırladığı yepyeni şarkısını gece yarısı itibariyle tüm dünyada aynı anda yayınlayacağını dile getiren Buray, ''Yabancı single olarak bu benim ikinci çalışmam. Tıpkı ilkinde olduğu gibi aynı heyecanı yaşıyorum'' dedi.