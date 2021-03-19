Yeni projeye pandemi rötarı

Hande Yener, mekanların açılmasıyla soluğu Asmalımescit'te aldı. Meslektaşı Berksan'ın yeni açtığı Zühtü'ye gelen Yener, röportaj öncesi kamera ışıklarını ne kadar özlediğini anlattı. Bir dönem kanlı bıçaklı olduğu Demet Akalın ile sorunlarının çocukça olduğunu aktaran Yener, ''Geçmişte çocukça şeyler yaptık. O günleri geride bıraktık. Bir proje yapacaktık, araya pandemi girdi. Hayatımızdaki birçok şeyi erteledik" cevabını verdi.

