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21 Eylül 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 13:00:00

Yeni oyuncağı 5 milyon TL

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Dünyaca ünlü popüler dizisi 'La Casa de Papel'in jenerik müziğini hazırlayan DJ Burak Yeter, arabalarıyla dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü popüler dizisi 'La Casa de Papel'in jenerik müziğini hazırlayan DJ Burak Yeter, arabalarıyla dikkat çekiyor. Yeter, geçtiğimiz günlerde kendini ödüllendirdi. Yeter, altına Aston Martin DB11 marka lüks bir spor araba aldı. Ünlü Dj'in yeni aracının fiyatı 5 milyon lira değerinde...

Etiketler : Yeni oyuncağı La Casa de Papel DJ Burak Yeter Aston Martin DB11i
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