Yeni oyuncağı 5 milyon TL

Dünyaca ünlü popüler dizisi 'La Casa de Papel'in jenerik müziğini hazırlayan DJ Burak Yeter, arabalarıyla dikkat çekiyor. Yeter, geçtiğimiz günlerde kendini ödüllendirdi. Yeter, altına Aston Martin DB11 marka lüks bir spor araba aldı. Ünlü Dj'in yeni aracının fiyatı 5 milyon lira değerinde...