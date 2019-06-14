Yemekteyiz 14 Haziran haftanın birincisi kim? Yemekteyiz finali büyük ödül kimin? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8'in sevilen yarışma programı Yemekteyiz Onur Büyük Topçu'nun eğlenceli sunumu ile izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. TV8'de önümüzdeki bölümlerde sezon finali yapacak olan Yemekteyiz programı, büyük bir değişikliğe gidecek. Sunucusu olan Onur Büyüktopçu proğramla yollarını ayırdığını açıkladı. Yemekteyiz 14 Haziran haftanın finali hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ 14 HAZİRAN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Yemekteyiz 14 Haziran haftanın birincisi henüz belli olmadı. Yemekteyiz 14 Haziran haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

YEMEKTEYİZ FİNALİ BÜYÜK ÖDÜL KİMİN?

Yemekteyiz finali büyük ödül kimin sorusunun yanıtı da henüz belli değil.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLER?



BURAK ŞAHİNGİL 10 HAZİRAN YARIŞMACISI

Burak Şahingil 43 yaşında ses sanatçısı! Aslen Sivas'lı olan Burak Şahingil, İstanbul'da anne ve babası ile yaşıyor. Bir çocuk babası olan Burak Şahingil'in müzik dışında en büyük tutkusu mutfağa girip yemek yapmak

SİBEL ÖZKAN 11 HAZİRAN YARIŞMACISI

Sibel Özkan 40 yaşında ses sanatçısı! Aslen Niğdeli olan Sibel Özkan 20 yaşındaki kızı ile birlikte İstanbul'da ikamet ediyor. Hayattaki dik duruşunu inatçı kişiliğine ve asla vazgeçmemesine bağlayan Sibel Özkan, mutfakta göstereceği performans ile bunu bir kez daha kanıtlayacağını iddia ediyor.

EMİNE SOLMAZ 12 HAZİRAN YARIŞMACISI

Emine Solmaz 45 yaşında! Ev yemekleri ağırlıklı bir işletmenin sahibi! 3 yıl önce Artvin'den İstanbul'a gelen Emine Solmaz, İstanbul'da iş hayatında yakaladığı başarıyı Yemekteyiz'de de sergilemek istiyor.

BARIŞ DÖNMEZ

Barış Dönmez 43 yaşında ve aşçı olarak görev yapıyor. Aslen Sivas'lı olan Barış Dönmez aşçılık öncesinde mutfakla ilgili her şeyi yaptığını ve bu işin temelinden öğrendiğini iddia ediyor.

SERPİL UZUNÇAVDAR 14 HAZİRAN YARIŞMACISI

Serpil Uzunçavdar Yemekteyiz'de haftanın son gününde yarışacak. 35 yaşında milli hakem olan Serpil Uzunçavdar, aynı zamanda bir hastanede yöneticilik yapıyor. Bir saç tasarım merkezinde koordinatörlük yapan Serpil Uzunçavdar hem iş hayatında hemde ev hayatında başarılı olmanın en büyük nedeninin yüksek özgüveni olduğunu dile getiriyor.