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11 Nisan 2022 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 10:27:00

Yaz öncesi detoks kampında

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Bodrum'da 1 haftalığına detoks kampına giren oyuncu Berrak Tüzünataç, yaz öncesi kendini yeniledi.

Bodrum'da 1 haftalığına detoks kampına giren oyuncu Berrak Tüzünataç, yaz öncesi kendini yeniledi. Oyuncu Berak Tüzünataç, yazın gelmesine sayılı günler kala bir haftalığına detoks kampına gitti. Oyuncu, arkadaş grubuyla birlikte gittiği Bodrum'daki bir detoks kampında baştan aşağı sağlıklı bir yaşama geçti. Kamp sürecinde beslenmesine ve sporuna özen gösteren Tüzünataç, sabah erken saatte kalkarak yoga yapmayı da ihmal etmedi. Burada bol bol yüzüp organik beslenen Tüzünataç, kamptan eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tüzünataç bir röportajında formda kalma sırrını "Vegan beslenmeye doğru kayıyorum. İşlenmiş gıdaları yemiyorum. Zayıflamaktan çok vücuduma iyi gelecek şeyleri yiyorum. Alkali besleniyorum. Tuz ve şekeri bıraktım. Yemeklerimi evde kendim hazırlıyorum'' şeklinde açıklamıştı.

Etiketler : Yaz öncesi detoks kampında detoks kampı Berrak Tüzünataç
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