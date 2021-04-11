  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1550
  • Euro
    9,7089
  • Altın
    457,3120
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak
Gerekçeli karar açıklandı
Kent merkezi Nisan ayında beyaza büründü
Bu kadarına da pes!
Dünyanın teknoloji olarak en ilerisi! Tarihi testin ilki başarıyla yapıldı
Sorumluluk yükleyen şarkı
10 gün sonra bebeğine kavuştu
Önce hanım sonra yolcular
Yaşadığı tramvalar güçlendirdi
Yapımcılık sadece parayla yapılamaz
Yerli otomobile yerli çip
Libya Başbakanı Dibeybe, 14 bakanla Türkiye'ye geliyor
Zelenskiy'den ''uçak yapımı'' açıklaması
Türkiye'den 4 ülkeye yardım
Korona atlatanların psikolojisi bozuluyor
Probiyotik tüketerek kanseri önleyebiliriz
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Nisan
Beldeki ağrıdan ameliyatsız kurtulun
Fazla kilo gözleri de vuruyor
Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu
'Türkiye'nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var'
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu
2021'de 40 terör eylemi engellendi
10 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı
11 Nisan 2021 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 10:30:00

Yaşadığı tramvalar güçlendirdi

ABONE OL

Polisler tarafından aracında yasaklı madde bulunan ve ifadesinde eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun kendisine kumpas kurduğunu iddia eden oyuncu Ayşegül Çınar, Çalıkoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Polisler tarafından aracında yasaklı madde bulunan ve ifadesinde eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun kendisine kumpas kurduğunu iddia eden oyuncu Ayşegül Çınar, Çalıkoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Önceki gün 22. yaşını kutlayan Çınar, mahkeme devam ettiği için konuşmak istemedi. Oyuncu, yaşadığı zor günler için "Genç yaşta çok ağır travmalar yaşadım. Psikolojik olarak yıprandım ama güçlü bir yapım olduğunu fark ettim. Bu olaylar karşısında güçlü kalmayı başardım" dedi.

Recep ASLAN

Etiketler : ayşegül çınar furkan çalıkoğlu travma
Boğaza karşı romantizm

Boğaza karşı romantizm
Testi pozitif

Testi pozitif
Aramızda büyük bir sevgi var!

Aramızda büyük bir sevgi var!
Hande'den yeni fikirler

Hande'den yeni fikirler
Roberto Carlos bacaklı dediler!

Roberto Carlos bacaklı dediler!
Tek ilaç moral!

Tek ilaç moral!
Ayarsızım'a tarihi klip

Ayarsızım'a tarihi klip
‘Cevdet' için saçlarını kesti

‘Cevdet' için saçlarını kesti
Varlık içinde yokluk çektim

Varlık içinde yokluk çektim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER