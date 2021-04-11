Yaşadığı tramvalar güçlendirdi

Polisler tarafından aracında yasaklı madde bulunan ve ifadesinde eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun kendisine kumpas kurduğunu iddia eden oyuncu Ayşegül Çınar, Çalıkoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Önceki gün 22. yaşını kutlayan Çınar, mahkeme devam ettiği için konuşmak istemedi. Oyuncu, yaşadığı zor günler için "Genç yaşta çok ağır travmalar yaşadım. Psikolojik olarak yıprandım ama güçlü bir yapım olduğunu fark ettim. Bu olaylar karşısında güçlü kalmayı başardım" dedi.

Recep ASLAN