Yaş gününde umut olmak istedi

Oyuncu Aslıhan Karalar, 21. yaşına adım atmaya hazırlanırken, meslektaşları gibi yardım kampanyası düzenledi. 27 Nisan'daki doğum gününün daha anlamlı olmasını isteyen oyuncu, sevenlerinin 'Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapmalarını rica etti. Bir çocuğun gülebilmesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Karalar, 'Umut sebebi olabilmek için destek bekliyorum'' dedi.

