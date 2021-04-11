Yapımcılık sadece parayla yapılamaz

'Her Şey Aşktan', 'Evim Sensin' ve 'İkinci Şans' gibi çok sayıda ses getiren projelerde imzası bulunan yapımcı Şükrü Avşar, Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Parası olan herkesin yapımcı olamayacağını söyleyen Şükrü Avşar, işin göründüğü kadar kolay olmadığını belirtti. Avşar, ''Biz yapımcı olarak bütün şeyleri bir araya getiririz. Oyuncusunu, yönetmeni, senaristini bir araya getiririz. Bir mutfak gibi. Bütün malzemeyi bir yemek yapılsın diye bir araya getiririz ve oradan çok iyi bir yemek çıkmasını bekleriz. Yapımcılık parayla yapılacak bir şey değil. Öyle bir şey olsaydı, parası olan herkes yapımcı olurdu'' diye konuştu.



KENDİ HİİKAYELERİM VAR

Kendi yazdığı 4 hikayesini hayat geçirmeyi planladığından bahseden ünlü yapımcı, ''Bu gerçek hikâyelerimi kendim yazıp kendim çekmeyi düşünüyorum'' dedi. Bir oyuncunun bakışlarından, konuşmalarından yıldız olup olmayacağını anladığını belirten yapımcı, bu konuda yanılmadığının da altını çizdi.

