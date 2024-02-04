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04 Şubat 2024 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 07:46:00

'Yandaki Oda'da çekim öncesi okuma provası

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Kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Bülent Polat, Nezaket Erden ve Melek Baykal gibi isimlerin yer alacağı 'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları tamamlandı.

'Yandaki Oda' dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Kadrosunda Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Onur Seyit Yaran, Bülent Polat, Nezaket Erden ve Melek Baykal gibi isimlerin yer alacağı yapım ekibi okuma provasında bir araya geldi. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme alıyor. Yapım ekibi önümüzdeki hafta kamera karşısına geçerek sete çıkacak.

Etiketler : yandaki oda dizi okuma provası
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