Yalınayak konser

Yıldız Tilbe Kerkisolfej'in düzenlediği Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Sevenlerinin karşısına ışıltılı bir elbise ile çıkan Tilbe, "Beş sene önce aldığım bir elbise, bugün bunu giyeyim dedim. Yalnız korkuyorum her an üstümden düşecek diye ama korkmayın içimde içliklerim var" dedi. Enerjisi ve danslarıyla dikkat çeken şarkıcı, konserinin sonlarına doğru terliklerini çıkartarak sahnesine yalın ayak devam etti.