Victoria's Secret'tan teklif yok

Manken Çağla Şıkel, Victoria's Secret'tan modellik teklifi aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. YouTube'da konuk olduğu programda konuşan Şıkel, "Israrla aynı haber yapılıyor. Böyle bir şey yok" dedi. Şıkel ardından şunları söyledi: "Bana Naomi Campbell'ın ajansından teklif geldi Fransa'dan ama 'Victoria's Secret'a çıkar mısın?' gibi bir şey değil. Ben Victoria Secret için 'Bir gün neden olmasın?' diyordum hep. Bunun üzerine bu çıktı. Evet Victoria Secret da benim bir hayalimdi ama zaten böyle bir teklif hiç olmadı" dedi.

