Van Damme Türkiye’ye geliyor

Aksiyon ve dövüş filmlerinin aranan isimlerinden biri olan 58 yaşında Jean-Claude Van Damme, bir animasyon çizgi filmi için İstanbul'a gelecek. Usta oyuncu, yeni projesinde bir ahtapotu seslendirecek. Çekilecek animasyon filminin ardından ünlü oyuncu bir sonraki proje için İstanbul’dan Belçika’ya uçacak. Türkiye'ye olan düşkünlüğüyle tanınan Van Damme, gelmek için sabırsızlandığını ve animasyon filminin kendisi için bir ilk ve değişik çalışma olacağını belirtti.