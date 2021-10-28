Ünlüler çocuklarıyla izledi

29 Ekim'de vizyona girecek "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" adlı animasyon filmin galası Kanyon sinemalarında yapıldı. Galaya katılan Seçkin Piriler, Nur Gümüşdoğrayan, Çetin Altay ile Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, filmi çocuklarıyla birlikte izledi. Seçkin Piriler, "İstanbul Muhafızları"nı çok seven çocukları Hakan ve Volkan'ın filmi izlerken de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.