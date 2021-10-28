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28 Ekim 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2021 Perşembe 14:00:00

Ünlüler çocuklarıyla izledi

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29 Ekim'de vizyona girecek "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" adlı animasyon filmin galası Kanyon sinemalarında yapıldı.

29 Ekim'de vizyona girecek "İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları" adlı animasyon filmin galası Kanyon sinemalarında yapıldı. Galaya katılan Seçkin Piriler, Nur Gümüşdoğrayan, Çetin Altay ile Gece Yolcuları grubundan Edis İlhan ve Uğur Arslantürkoğlu, filmi çocuklarıyla birlikte izledi. Seçkin Piriler, "İstanbul Muhafızları"nı çok seven çocukları Hakan ve Volkan'ın filmi izlerken de eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Etiketler : 29 Ekim İstanbul Muhafızları Yüzyılın Muhafızları Nur Gümüşdoğrayan
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