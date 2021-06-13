13 Haziran 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 13:00:00
TRİBÜNDE 'CAN'I SIKILDI
Euro 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi.
Euro 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi. Maçı İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte tribünden takip eden oyuncu Can Yaman, İtalya'nın, Türkiye karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetinin ardından adeta yıkıldı. Can Yaman, maskesiyle yüzünü kapatarak üzgün olduğunu gösterdi.