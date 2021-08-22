Torun sevgisi

Birkaç ay önce torunu Ozan'ı kucağına alarak anneanne olmanın sevincini yaşayan Işıl Yücesoy, sosyal medya hesabından torunuyla paylaşım yapmaya devam ediyor. Bir süredir tatilde olan 75 yaşındaki Yücesoy, paylaşımına; "Bin şükür bin şükür. Bu günleri gösterdiğin için bin şükür" notunu düştü. Usta sanatçı ve torununa 'maşallah' yorumları yapıldı. Oyuncunun kızı Meneviş Cılızoğlu, geçtiğimiz mayıs ayında anne olmuştu.