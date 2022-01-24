Tiyatro keyfi

Oyuncu Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yeni evlilik kararı alan çift, interaktif doğaçlama Mahşer-i Cümbüş' oyununu izledi. Kural oyun sonrası kulise geçerek arkadaşları Burak Satıbol ve Ayhan Taş ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

