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24 Ocak 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 13:30:00

Tiyatro keyfi

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Oyuncu Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Oyuncu Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Trump Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yeni evlilik kararı alan çift, interaktif doğaçlama Mahşer-i Cümbüş' oyununu izledi. Kural oyun sonrası kulise geçerek arkadaşları Burak Satıbol ve Ayhan Taş ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Etiketler : Tiyatro keyfi Ahmet Kural Çağla Gizem Çelik
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