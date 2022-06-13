Tatil hazırlığı

Oyuncu Şükrü Özyıldız, Zorlu'da görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan oyuncu, tatil öncesi uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Özyıldız burada yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu ilgi karşısında kayıtsız kalmayan Özyıldız, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.