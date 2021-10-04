Soğuğa rağmen coşturdu

Gökhan Türkmen, Fişekhane Deniz Konserleri serisi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Müzikseverlerin neredeyse tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde, eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşandı Türkmen, disco funk albümü '7'den 'Heyecan', 'Falan Filan', 'Çürük' gibi şarkılarının yanı sıra 'Sen İstanbul'sun', 'Çatı Katı', 'Lafügüzaf', 'Taş' gibi en sevilen şarkılarını dinleyicilerle birlikte seslendirdi.