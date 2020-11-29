29 Kasım 2020 Pazar 16:04:00 - Güncelleme:30 Kasım 2020 Pazartesi 14:07:00
Sıla ve Yalın'dan yeni proje geliyor
Sıla ve Yalın, görüntülü konuştukları videoyu yayımladı.
Sıla ve Yalın yaptıkları konuşmada yeni bir projenin de sinyalini verdi. Kafasında bazı planları olduğunu söyleyen Yalın, konuyu konuşmak için yeniden bir araya geleceklerini söyledi.
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