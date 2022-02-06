VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya, Litvanya'ya daha fazla Alman askeri gönderilmesi konusunu görüşüyor
Yunan Devlet Ajansının Kahire muhabiri ölü bulundu
Bakan Akar koronavirüse yakalandı
Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme! 6 kişi gözaltına alındı
Bakan Kasapoğlu'ndan Derya Büyükuncu paylaşımı
Rusya'da günlük vaka sayısı 180 bini aştı
İranlı yetkili, Japonya'dan sonra ''en yaşlı nüfusa ülkesinin sahip olduğunu'' söyledi
Otomotiv endüstrisi ocakta 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptı
AK Parti Gençlik Kolları Marmara Bölge Kampı sona erdi
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal: Dışarıda iktidar arayanlarla savaşmaya devam edeceğiz
Omicron aşısından kötü haber!
İsrail için en büyük tehdidi açıkladı
Tansu Çiller'in avukatından yeni parti açıklaması
Gök Vatan'a damga vuracaklar
"Gizli rekabet ortaya çıktı"
Başkan Erdoğan'dan sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Yunanistan'ı Türkiye korkusu sardı
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
"Tarihe geçecek" projede sona yaklaşıldı!
Bakan Bozdağ'dan Başkan Erdoğan'a beddua edenlere sert tepki
Başkanı Bahçeli'den Avrupa Konseyi'nin Kavala kararına tepki
Elon Musk Türkiye'yi seçti
Güzellik üzerimde baskı yapmıyor
Partner oldular
06 Şubat 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 18:00:00

Şiir gibi kutlama

ABONE OL

Serkan Çayoğlu 7 yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel'in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Serkan Çayoğlu 7 yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel'in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Yazın nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Çayoğlu, 35. yaş gününü kutlayan nişanlısı için sosyal medyadan birlikte oldukları bir fotoğrafın altına, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir. İyi ki doğdun sevgilim..." yazarak Nazım Hikmet'ten bir cümleyi not düştü.


Etiketler : Şiir gibi kutlama Serkan Çayoğlu Özge Gürel
Birkan'la romantik yemek yedik!

Birkan'la romantik yemek yedik!
Ailem oyuncu olmama karşı çıktı

Ailem oyuncu olmama karşı çıktı
Barbaroslar'ın Şahsenem'i

Barbaroslar'ın Şahsenem'i
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Çekişmeli boşanıyorlar

Çekişmeli boşanıyorlar
Aracın hasarı giderildi

Aracın hasarı giderildi
Yapılan yanlışı unutmuyor

Yapılan yanlışı unutmuyor
Eşi de Kovid oldu

Eşi de Kovid oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER