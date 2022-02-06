Şiir gibi kutlama

Serkan Çayoğlu 7 yıldır aşk yaşadığı Özge Gürel'in doğum gününü romantik bir mesajla kutladı. Yazın nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftten Çayoğlu, 35. yaş gününü kutlayan nişanlısı için sosyal medyadan birlikte oldukları bir fotoğrafın altına, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir. İyi ki doğdun sevgilim..." yazarak Nazım Hikmet'ten bir cümleyi not düştü.





