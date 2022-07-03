sevgi için çalışırım!

'Sana Doyamıyorum' adlı teklisiyle dijital müzik platformda yer alan Ziynet Sali, şarkıcı olmasa siyasetçi olabileceğini söyledi. Bir dergiye konuşan Kıbrıs doğumlu olan sanatçı, "Politika siyaset seviyor olsaydım Kıbrıs için çalışır ütopik de olsa dünyaya oradan barış ve sevgiyle insanlığın dünyanın daha güzel bir yer olabileceği savaşını verirdim" dedi.