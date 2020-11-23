23 Kasım 2020 Pazartesi 15:58:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 17:52:00
Sevcan Orhan'dan makyajsız fotoğraflı 'kaygılı müzisyen' pozu
Evde izole olan Sevcan Orhan, makyajsız fotoğrafını yayımlayarak takipçilerine ‘kaygılı müzisyen' pozu verdi.
Pandemi nedeniyle konserleri iptal edilen ünlü türkücü Sevcan Orhan ‘’Makyajsız, fönsüz, filtresiz, sahnesi burnunda tüten, kaygılı ama umutlu, inadına gülümseyen müzisyen fotoğrafı’’ notunu düştü.
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