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12 Ekim 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 19:00:00

Setlere dönüyor

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Son olarak 'Ramo' adlı yapımda rol alan Ekin Türkmen, 10 yıl sonra yeniden dijital platformda boy gösteren fenomen dizi 'Leyla ile Mecnun'a dahil oldu.

Son olarak 'Ramo' adlı yapımda rol alan Ekin Türkmen, 10 yıl sonra yeniden dijital platformda boy gösteren fenomen dizi 'Leyla ile Mecnun'a dahil oldu. Türkmen'in canlandıracağı karakter belli olmazken, projede Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt ve Deniz Işın gibi isimler yer alıyor.

Etiketler : Setlere dönüyor Ramo Ekin Türkmen Leyla ile Mecnun
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