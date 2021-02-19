Serenay'ın sponsorlu tatili

Şahmeran adlı dizide rol alacak olan Serenay Sarıkaya, çekimler öncesi enerji toplamak için Maldivler'de tatile gitti. Türkiye'de kış yaşanırken Güney Asya ülkesinde güneşin keyfini doyasıya çıkaran oyuncu, geceliği 30 bin TL'den başlayan Waldrof Astoria Maldives adlı otelde konakladı. Sponsor aracılığıyla seyahate çıkan Sarıkaya'nın uçak parasından gecelik konuklama ücretine kadar tüm detayları reklam karşılığında otel tarafından karşılandı. Yaptığı her paylaşıma oteli etiketleyerek 9 milyon takipçisiyle paylaşan Sarıkaya, böylelikle 100 bin TL değerinde reklam anlaşmasını da tatil yaparak gerçekleştirdi. Oyuncu, sahilden yaptığı iddialı paylaşımlarıyla da sosyal medyada ilgi gördü.

