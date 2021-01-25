25 Ocak 2021 Pazartesi 00:08:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:37:00
Serenad Bayraktar'dan yeni şarkısı heyecanı
Trompet sanatçısı Serenad Bayraktar'ın ilk şarkısı “Kabul Ettim'i yayımladı.
Şarkısı için Düzce’de bir villada kamera karşısına geçen Serenad Bayraktar, ‘’Evrenin bana sunduğu her şeyi kabul ediyorum. Yeni şarkım için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.
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