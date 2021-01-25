Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir
Oyuncu Saruhan Hünel, Bebek'te görüntülendi.
Doktor kontrolünden dolayı dışarıda olduğunu ifade eden oyuncu Saruhan Hünel, dijital projeler için görüşme halinde olduğunu söyledi. Hünel, ''Hangisi olur bilmem ama yakın zamanda tekrardan kamera karşısında olacağım. Benim için televizyon da dijital platformlar da fark etmiyor. Yeri geldi 18 saat çalıştım. Ben çalışmaya ibadet olarak bakıyorum'' dedi.
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- Saruhan Hünel: Çalışmak ibadettir