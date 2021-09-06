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06 Eylül 2021 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 12:00:00

Şarkılarıyla ısındırdı

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Sertab Erener, Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro'da konser verdi.

Sertab Erener, Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro'da konser verdi. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen gecede Ankaralı hayranlarıyla bir araya gelen Erener, dünden bugüne sevilen parçalarını seslendirdi. ''Aç Sesini'' şarkısıyla gecenin startını veren popçu, ''Bu yıl sonbahar biraz erken geldi sanırım. Mevsime göre biraz soğuk olan havaya rağmen burada bizlerle birlikte olmanız bizleri çok mutlu etti. Müzikle ısınalım istiyoruz'' sözleriyle müzikseverleri selamladı.

Etiketler : Sertab Erener Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro KerkiSolfej organizasyonu
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