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24 Kasım 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 12:00:00

Sarışın kız beni bul

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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo, geçtiğimiz ekim ayında görkemli bir düğünle evlendiği Yasemin Şefkatli'yle tanışma hikayelerini anlattı.

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo, geçtiğimiz ekim ayında görkemli bir düğünle evlendiği Yasemin Şefkatli'yle tanışma hikayelerini anlattı. Gazetemagazin'e konuşan çiftten Şefkatli, "İdo ile iki hafta boyunca bir mekanda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp, Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı, restoranın adını yazıp "sarışın kız beni bul" yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum, ama hoşuma da gitmişti" dedi. Bebek düşünmediklerini söyleyen çift, "Şu an çocuk düşünmüyoruz, evliliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Sonra inşallah bir gün olur" dedi.

Etiketler : Sarışın kız beni bul İbrahim Tatlıses Derya Tuna İdo
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