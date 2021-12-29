Sanat merkezi açtılar

Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, sanat merkezi açtı. 'Studio İn' adlı merkezin açılışına Bergüzar Korel, Demet Evgar, Okan Yalabık ve Onur Ünsal katıldı. etkinlikte konuşan Hepileri çifti hayallerindeki merkezi açtıklarını ifade etti. Çift, "Sanatın her dalı ile iç içe olacağımız için heyecanlıyız. Hayalimizdeki sanat üretim alanını bulduk ve artık tüm hazırlıklarımız tamam. Bu mekan herkese açık. Çalışan, üreten, kendini geliştirmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

