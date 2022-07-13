Sahneden tarlaya koştu

Kıbrıs'ta sahneye çıkan Ekin Uzunlar, konser bittiği gibi Trabzon'a uçarak fındık toplamaya gitti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, önceki gece Kıbrıs'taki Skull King Casino'da konser verdi. 2 saat sahnede kalan Uzunlar, 'Konserin hemen sonrasına bilet aldım Trabzon'a, köyüme gidiyorum. Bir süre orada olacağım. Fındık bahçelerimiz var. Tarlada aileme yardım ediyorum¨ dedi.