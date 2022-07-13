Sahneden tarlaya koştu
Kıbrıs'ta sahneye çıkan Ekin Uzunlar, konser bittiği gibi Trabzon'a uçarak fındık toplamaya gitti.
Kıbrıs'ta sahneye çıkan Ekin Uzunlar, konser bittiği gibi Trabzon'a uçarak fındık toplamaya gitti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, önceki gece Kıbrıs'taki Skull King Casino'da konser verdi. 2 saat sahnede kalan Uzunlar, 'Konserin hemen sonrasına bilet aldım Trabzon'a, köyüme gidiyorum. Bir süre orada olacağım. Fındık bahçelerimiz var. Tarlada aileme yardım ediyorum¨ dedi.