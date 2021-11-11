Sahnede devleşiyorum

Simge, 'Beyoğlu Kültür Yolu Festivali' kapsamında Galata Kulesi önünde konser verecek. 13 Kasım'da vereceği konser için heyecanlı olduğunu söyleyen Simge, 'Kafayı taktığım tek şey iyi müzik yapmak... Daha iyisi ve daha yenisi ne olabilir, onu düşünüyorum. Müzik bana öyle büyük enerji veriyor ki stüdyoda da sahnede de devleşiyorum'' dedi.