Sağlıklı buluşma

Ünlü isimler davette buluştu. Sağlıklı yaşam tutkunlarının bir araya getiren Zade Vital 8 Eylül'ü 'Çörek Otu Günü' ilan etti. Taha Büyükhelvacıgil'in ev sahipliğinde çörek otu severler davette bir araya geldi. Etkinliğe Ayşe Tolga, Özlem Süer ve Gül Gölge gibi sanat, spor ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.