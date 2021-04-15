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15 Nisan 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 11:00:00

Safiye gibiydim

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Survıvor 2021'e veda eden sunucu Hanzade Ofluoğlu, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu.

Survıvor 2021'e veda eden sunucu Hanzade Ofluoğlu, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Bir dönem 'Masumlar Apartmanı'nda Ezgi Mola'nın canlandırdığı 'Safiye' gibi titizlik hastası olduğunu gözyaşları içinde anlatan Hanzade Ofluoğlu, gördüğü tedaviyle bu durumdan kurtulduğunu anlattı. Ofluoğlu, "Bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele ettim. Ellerimi yıkayıp, günde bir kaç kez banyo yapıyordum. Gördüğüm tedaviyle iyileştim'' açıklamasını yaptı.

Etiketler : Survıvor 2021 Hanzade Ofluoğlu Masumlar Apartmanı Ezgi Mola Safiye
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