Picasso'nun filmini çekecek

Erdal Murat Aktaş, mayıs ayında transfer olduğu İspanya'da İspanyol bir dizinin yönetmenliğini üstlendi. Aktaş, bir yandan Barcelona'da dizi çekimlerine devam ederken diğer yandan Pablo Picasso ile ilgili okuduğu bir kitaptan yola çıkarak projelendirdiği 'Loving Picasso' adlı filmin hazırlıklarına başladı. Film; beyazperdeye Picasso'nun tutkulu yaşamının bir bölümünü yansıtacak.