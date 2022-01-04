VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın dağlardaki terörist sayısını açıkladı
Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Dünyada Omicron alarmı
Yeni maaşlar belli oldu
"NATO'dan çıkmalıyız, Rusya partnerimiz"
Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki
11 ilde "Twitch" operasyonu... 40 kişi gözaltına alındı
Maddi Hasarlı Kazaya Karışanlar Dikkat!
Bor mobil üzerinden algıya izin vermedi!
ABD 2030'da çökecek
6 yıldır kayıp olan Yasin'le ilgili şok iddia
Hollanda'da iki Türk bakan
Ünlü oyuncu Emma Watson'dan gündem olan Filistin paylaşımı
"Kılıçdaroğlu şov yapıyor"
FETÖ'cülere sonik jest!
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
Çirkin görünürüm endişesi yaşamadım
Üç yıl sonra işbaşı
Picasso'nun filmini çekecek
Mesafeyi iyi koruyamadık!
İyi ki bulmuşuz birbirimizi!
Sabahın Sultanı da korona
‘Gecemizi mahvettin'
10 bin adım atmak egzersiz yerine geçmez
04 Ocak 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 12:00:00

Picasso'nun filmini çekecek

ABONE OL

Erdal Murat Aktaş, mayıs ayında transfer olduğu İspanya'da İspanyol bir dizinin yönetmenliğini üstlendi.

Erdal Murat Aktaş, mayıs ayında transfer olduğu İspanya'da İspanyol bir dizinin yönetmenliğini üstlendi. Aktaş, bir yandan Barcelona'da dizi çekimlerine devam ederken diğer yandan Pablo Picasso ile ilgili okuduğu bir kitaptan yola çıkarak projelendirdiği 'Loving Picasso' adlı filmin hazırlıklarına başladı. Film; beyazperdeye Picasso'nun tutkulu yaşamının bir bölümünü yansıtacak.

Etiketler : Picasso Erdal Murat Aktaş İspanyol
Mutluluğun resmi

Mutluluğun resmi
1 oyun 3 hikaye

1 oyun 3 hikaye
Ünlü ikiliden sürpriz düet

Ünlü ikiliden sürpriz düet
Reklam ikilisi

Reklam ikilisi
Bir tütüm eksikti

Bir tütüm eksikti
Yeni yıl pozu

Yeni yıl pozu
Paris'te barışma

Paris'te barışma
Aldatıldım itirafı

Aldatıldım itirafı
Boşanıyor

Boşanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER