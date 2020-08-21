Ozan Güven hastanelik oldu! Kafası yarılan oyuncuya 6 dikiş atıldı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilen ve davalık olan oyuncu Ozan Güven'in kafası yarıldı. Dün sabah özel bir hastanede Güven'in kafasına dikiş atıldığı öğrenildi.



Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, hafta başında ilk kez evinin önünde görüntülenmişti. Ünlü oyuncu dün sabah ise Ulus’taki özel bir hastanenin acil servisine giriş yaptı. Hürriyet'in haberine göre Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı. Oyuncunun düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Tedavi sonrası Güven, hastaneyi yine acil kapısından terk etti.

OZAN GÜVEN YERİNE ONUR SAYLAK

Ozan Güven, yaşadığı olaylardan sonra rol aldığı “Babil” dizisinin kadrosundan da ayrılmıştı. Güven’in yerine geçecek ismin Onur Saylak olduğu açıklandı.

OZAN GÜVEN KİMDİR

Ozan Muharrem Güven (d. 19 Mayıs 1975, Nürnberg, Almanya), Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu.

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı.

İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi (dizi) gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi.

Ali Aziz isminde 1 çocukları var.

2010 yılında Türkan Derya ile boşandılar.

Televizyon

2012 Muhteşem Yüzyıl Damat Rüstem Paşa

2012 Koyu Kırmızı Cemil Şenel

2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Erol Konuk oyuncu

2010 Arka Sokaklar Konuk oyuncu

2009 Canım Ailem Ali

2005 Hırsız Polis Kibar Necmi

2004 Bir İstanbul Masalı Demir Arhan

2004 Anlat İstanbul Takip Eden Adam Konuk oyuncu

2002 Bana Abi De Yiğit

2002 Havada Bulut Necip

2002 Aslı ile Kerem Kerem

2002 Koçum Benim Umut

2001 Dünya Varmış Çetin

1998 İkinci Bahar Ulaş

1998 Çiçeği Büyütmek

Sinema

Annemin Yarası - Borislav (2016)

Pek Yakında - Boğaç Boray (2014)

Ejder Kapanı - Komiser (2010)

Yahşi Batı - Lemi Galip(2010)

A.R.O.G. -Taşo(2008)

Yazı Tura - Asker (2004)

G.O.R.A - Robot 216 (2004)

9 - Kaya (2002)

Balalayka - Mehmet (2000)

Yıldız Tepe (TV filmi) (2000)