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Ozan bulutların üzerinde
12 Haziran 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 10:00:00

Ozan bulutların üzerinde

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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven, kız arkadaşıyla yakalandı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılanan Ozan Güven, kız arkadaşıyla yakalandı.

Bir süredir Ege sahilinde gözlerden uzakta yaşayan oyuncu Ozan Güven, şehir hayatına döndü. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü iddiasıyla 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Güven önceki gün Etiler'de yeni kız arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Oyuncu, bir benzin istasyonunda karşısında habercileri görünce küçük çaplı bir panik yaşadı. Güven'in kız arkadaşı yüzünü eliyle kapatarak saklamaya çalıştı. Güven ise, "Tiyatroya gidiyoruz. Tiyatro oyunum var ona yetişeceğiz" açıklamasında bulundu. Güven ve kız arkadaşı gaza basarak hızla uzaklaşarak oyuncunun Levent'teki villasına geçti.

Etiketler : Ozan bulutların üzerinde Deniz Bulutsuz Ozan Güven
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